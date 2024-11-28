Госдума предложила увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России могут увеличить размер кредита по семейной ипотеке.

С соответствующим обращением на имя главы кабмина Михаила Мишустина обратилась группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым. В документе говорится, что с 2018 года инструмент доказал свою безусловную эффективность, однако в сложившихся условиях программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией.

Парламентарии отмечают, что ситуацию усугубляет рост ключевой ставки Центробанка России, из-за чего увеличивается стоимость объектов недвижимости.

Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму кредита для всех регионов в отношении квартир площадью более 60 кв. м. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 до 18 млн руб., а для остальных субъектов — с 6 до 9 млн, сообщают "Известия".

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов считает, что у семейной ипотеки нет проблем с финансированием. Ставка в 6% сохраняется.