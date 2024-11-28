Предложено повысить размер страхового возмещения по вкладам

В Госдуму внесут проект закона об увеличении максимального размера страхового возмещения с 1,4 до 3 млн руб.

Как заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сумма 1,4 млн. руб. не менялась более 10 лет. При этом за прошедшие годы только инфляция "сточила не меньше трети гарантированной к возврату суммы депозита".

Парламентарий указал, что с инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам выступал Центробанк России. Регулятор считает, что инициатива поможет сдержать инфляцию, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов. Заплатить сбор, начисленный за 2023 год, россияне должны будут до 1 декабря 2024-го.