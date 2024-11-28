Госорганам разрешили скрывать часть информации при военном положении

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила проект закона, разрешающий органам власти всех уровней скрывать часть информации о своей работе во время военного положения.

Как следует из пояснительной записке, данная мера объясняется риском дестабилизации работы госорганов под влиянием "террористических актов, экстремистских проявлений, а также разведывательно-диверсионной деятельности противника". Речь идет о расширении перечня мер на территориях с военным положением для ограничения доступа к сведениям о работе федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти российских субъектов, военного управления, местного самоуправления и организаций. В документе сказано, что такие полномочия даются федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти регионов.

Также дополняются полномочия Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета на территориях, где действует военное положение. Они смогут ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов, сообщает Forbes.