Замгубернатора Ростовской области проходит по статье о незаконном хранении оружия

В отношении заместителя губернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 24 января.

Ранее СМИ писали, что Кушнарев был задержан вместе со своим заместителем Дмитрием Мамелко якобы во время получения взятки.

В правительстве региона подтвердили информацию о задержании сотрудников, отметив, что оказывают полное содействие правоохранительным органам.