МИД РФ предписал корреспондентам ARD покинуть Россию

Журналисты немецкого издания ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию в качестве зеркальной меры в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Действия Берлина дипломат охарактеризовала как "недружественные".

Ранее стало известно, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Сотрудники корпункта в Берлине корреспондент Иван Благой и видеооператор Дмитрий Волков должны покинуть страну в начале декабря. Решение мотивировано "интересами политики безопасности ФРГ".

Как сообщает Первый канал, немецкое бюро закроют после высказываний российского журналиста: он сказал местному депутату, что "бандеровцы проиграют".

Еще одна версия – канал закрывают после задержания немецкого гражданина, который собирался проводить в России диверсии.