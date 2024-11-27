27 Ноября 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге эксперты не ожидают снижения цен на коммерческую недвижимость

Эксперты пока не видят предпосылок для снижения стоимости коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Объем предложения в стрит-ритейле Екатеринбурга в жилых домах не старше пяти лет составляет порядка 170 тысяч квадратных метров, однако, по оценкам аналитиков агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс", эта цифра постепенно снижается. Уменьшение объема предложения – одна из причин, по которым эксперты не ожидают снижения цен на коммерческую недвижимость.

"Спрос на качественные объекты по-прежнему превышает объем предложения. Есть вероятность, что ряд застройщиков могут сократить объем вывода новых объектов в строительство на фоне роста себестоимости строительства и большого объема нераспроданных квартир. При этом доля коммерческих помещений в современных жилых комплексах и так составляет всего 5-7% от общей площади, то есть на 15 тысяч квадратных метров жилья строится всего 1 тысяча квадратных метров коммерческой площади", - рассказал директор департамента коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук.

Эксперты полагают, что в хороших локациях сохранится и будет нарастать дефицит качественных офисных помещений, специализированных помещений под общепит или супермаркеты. Специалисты уже отмечают связанный с этим резкий рост стоимости арендных ставок и средней стоимости квадратного метра, и цена продолжит расти вслед за инфляцией.

"За последние два года стоимость квадрата коммерческой недвижимости выросла почти на треть. И, в отличие от рынка жилой недвижимости, ситуация с дорогими кредитами практически не влияет на уровень спроса со стороны инвесторов, так как они не используют кредиты: всего 2% сделок в этой сфере проходит с привлечением заемных средств. Так что коммерческая недвижимость сохранит свою привлекательность для инвесторов даже в современных условиях", - отмечает Кравчук.

Жители Екатеринбурга уже привыкли к высокому уровню доступности услуг и выбирают формат покупок "рядом с домом" даже на фоне общего снижения покупательской активности. Например, в жилых комплексах "Атома" востребованы не только инфраструктурные услуги: торговля продуктами, точки питания, пункты выдачи маркетплейсов, но и социальные: медицинские и спортивные, образовательные и развивающие центры.

Для таких проектов девелопер предлагает особые условия, в том числе, сниженные ставки по аренде. Уже на стадии проектирования инвестор может внести пожелания по расположению инженерных сетей и планировки помещений, и снизить свои расходы при запуске бизнеса.

Теги: недвижимость, коммерция, цены, эксперты, дома, Екатеринбург


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