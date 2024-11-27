Глава "Россети Урал" встретился с работниками свердловского и екатеринбургского подразделений

27 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Глава "Россети Урал" встретился с работниками свердловского и екатеринбургского подразделений

Глава "Россети Урал" Дмитрий Воденников встретился с работниками "Свердловэнерго" и екатеринбургского дочернего общества. На совещании обсуждались итоги работы подразделений за 10 месяцев и вопросы сохранения и развития кадрового потенциала компании, хода реализации производственных планов, расширения клиентского сервиса, работы по сокращению потерь электрической энергии и реализации дополнительных услуг.

В свердловском филиале отдельной темой обсуждения стали вопросы повышения надежности электроснабжения пригородных территорий – Белоярского и Сысертского городских округов, где наблюдается высокая динамика заявок на технологическое присоединение из-за развития ИЖС. Из 6,5 тысяч договоров на технологическое присоединение именно на эти городские округа приходится почти 2,4 тысячи - они будут реализованы в 2025 году. На развитие инфраструктуры этой территории направляется в среднем более 40% от общего объема инвестиционной программы филиала, которая сформирована на 2024 год в объеме более 6,2 млрд рублей.

(2024)|Фото: Россети Урал

Дмитрий Воденников посетил также Центр управления сетями (ЦУС) филиала "Свердловэнерго", где продолжается совершенствование системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевой инфраструктурой. Отметим, что в ноябре ЦУС перешел к управлению объектами электросетевого комплекса 110 кВ по территории Нижнетагильских электрических сетей, где сосредоточен ряд промышленных производств. Компания продолжает следовать трендам развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Сегодня в "Россети Урал" поэтапно и эффективно реализуется новый подход к оперативно-технологическому управлению. Благодаря данной работе распределительная сеть становится все более наблюдаема.

(2024)|Фото: Россети Урал

В "Россети Урал"-"Екатеринбург" визит генерального директора "Россети Урал" Дмитрия Воденникова начался со встречи с сотрудниками клиентского блока. Глава компании посетил Центр обслуживания клиентов (ЦОК) "Россети Урал"-"Екатеринбург". Сегодня ЦОК екатеринбургского подразделения очно принимает заявки на технологическое присоединение к электросетям и оказание дополнительных услуг от жителей всей Свердловской области. Компания "Россети Урал" в полной мере обеспечивает доступность сервиса для тех екатеринбуржцев, чьи дома или земельные участки расположены в пригородах мегаполиса. Кроме того, для удобства посетителей в помещении ЦОК организована зона самостоятельной работы клиента в интерактивных сервисах. Особое внимание здесь уделяется решению вопроса посетителя за одно обращение. Для этого сотрудники ЦОК внедрили новый функционал - программирование пультов для приборов учета в присутствии клиента.

Дмитрий Воденников в ходе рабочего совещания в дочернем обществе отдельно остановился на ходе реализации ряда перспективных инвестиционных проектов, реализуемых сегодня "Россети Урал"-"Екатеринбург". Речь шла о ходе реконструкции подстанции 110 кВ "Керамик", которая необходима для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей в южной части Екатеринбурга. Также обсуждались вопросы развития электросетевой инфраструктуры г.Екатеринбурга. Так, в микрорайоне Уктус столицы Урала планируется реконструкция подстанции 110 кВ "Алмазная".

(2024)|Фото: Россети Урал

Отдельно обсуждались вопросы расширения линейки дополнительных услуг дочернего общества в Екатеринбурге, профилактики хищений электрической энергии. Глава сетевой компании встретился с коллективом оперативно-диспетчерской службы и посетил центральный диспетчерский щит "Россети Урал"-"Екатеринбург".

"Это моя первая рабочая встреча с коллективами наших подразделений. В ближайшее время аналогичные обсуждения приоритетов совместной работы и острых актуальных вопросов пройдут в Челябинской области и Пермском крае. Они будут регулярными. Сегодня как никогда отдельного внимания заслуживают вопросы сохранения кадрового потенциала компании, дальнейшего усиления работы со средними и высшими учебными заведениями в части привлечения молодежи в компанию. С коллегами мы отдельно рассмотрим озвученные предложения по возможному пересмотру ряда наших возможностей в части социальной поддержки персонала. Ведь перед компанией сейчас стоят и новые вызовы, касающиеся выполнения новой функции системообразующей территориальной сетевой организации, что в значительной степени повышает интенсивность нашей работы. В любом случае "Россети Урал" продолжит курс развития, направленный на обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением регионов своего присутствия и реализации всех стоящих перед компанией задач", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Теги: Россети Урал, генеральный директор Дмитрий Воденников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети