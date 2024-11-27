Глава "Россети Урал" встретился с работниками свердловского и екатеринбургского подразделений

Глава "Россети Урал" Дмитрий Воденников встретился с работниками "Свердловэнерго" и екатеринбургского дочернего общества. На совещании обсуждались итоги работы подразделений за 10 месяцев и вопросы сохранения и развития кадрового потенциала компании, хода реализации производственных планов, расширения клиентского сервиса, работы по сокращению потерь электрической энергии и реализации дополнительных услуг.

В свердловском филиале отдельной темой обсуждения стали вопросы повышения надежности электроснабжения пригородных территорий – Белоярского и Сысертского городских округов, где наблюдается высокая динамика заявок на технологическое присоединение из-за развития ИЖС. Из 6,5 тысяч договоров на технологическое присоединение именно на эти городские округа приходится почти 2,4 тысячи - они будут реализованы в 2025 году. На развитие инфраструктуры этой территории направляется в среднем более 40% от общего объема инвестиционной программы филиала, которая сформирована на 2024 год в объеме более 6,2 млрд рублей.

Дмитрий Воденников посетил также Центр управления сетями (ЦУС) филиала "Свердловэнерго", где продолжается совершенствование системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевой инфраструктурой. Отметим, что в ноябре ЦУС перешел к управлению объектами электросетевого комплекса 110 кВ по территории Нижнетагильских электрических сетей, где сосредоточен ряд промышленных производств. Компания продолжает следовать трендам развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Сегодня в "Россети Урал" поэтапно и эффективно реализуется новый подход к оперативно-технологическому управлению. Благодаря данной работе распределительная сеть становится все более наблюдаема.

В "Россети Урал"-"Екатеринбург" визит генерального директора "Россети Урал" Дмитрия Воденникова начался со встречи с сотрудниками клиентского блока. Глава компании посетил Центр обслуживания клиентов (ЦОК) "Россети Урал"-"Екатеринбург". Сегодня ЦОК екатеринбургского подразделения очно принимает заявки на технологическое присоединение к электросетям и оказание дополнительных услуг от жителей всей Свердловской области. Компания "Россети Урал" в полной мере обеспечивает доступность сервиса для тех екатеринбуржцев, чьи дома или земельные участки расположены в пригородах мегаполиса. Кроме того, для удобства посетителей в помещении ЦОК организована зона самостоятельной работы клиента в интерактивных сервисах. Особое внимание здесь уделяется решению вопроса посетителя за одно обращение. Для этого сотрудники ЦОК внедрили новый функционал - программирование пультов для приборов учета в присутствии клиента.

Дмитрий Воденников в ходе рабочего совещания в дочернем обществе отдельно остановился на ходе реализации ряда перспективных инвестиционных проектов, реализуемых сегодня "Россети Урал"-"Екатеринбург". Речь шла о ходе реконструкции подстанции 110 кВ "Керамик", которая необходима для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей в южной части Екатеринбурга. Также обсуждались вопросы развития электросетевой инфраструктуры г.Екатеринбурга. Так, в микрорайоне Уктус столицы Урала планируется реконструкция подстанции 110 кВ "Алмазная".

Отдельно обсуждались вопросы расширения линейки дополнительных услуг дочернего общества в Екатеринбурге, профилактики хищений электрической энергии. Глава сетевой компании встретился с коллективом оперативно-диспетчерской службы и посетил центральный диспетчерский щит "Россети Урал"-"Екатеринбург".

"Это моя первая рабочая встреча с коллективами наших подразделений. В ближайшее время аналогичные обсуждения приоритетов совместной работы и острых актуальных вопросов пройдут в Челябинской области и Пермском крае. Они будут регулярными. Сегодня как никогда отдельного внимания заслуживают вопросы сохранения кадрового потенциала компании, дальнейшего усиления работы со средними и высшими учебными заведениями в части привлечения молодежи в компанию. С коллегами мы отдельно рассмотрим озвученные предложения по возможному пересмотру ряда наших возможностей в части социальной поддержки персонала. Ведь перед компанией сейчас стоят и новые вызовы, касающиеся выполнения новой функции системообразующей территориальной сетевой организации, что в значительной степени повышает интенсивность нашей работы. В любом случае "Россети Урал" продолжит курс развития, направленный на обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением регионов своего присутствия и реализации всех стоящих перед компанией задач", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.