Дефицит специалистов в сфере ВПК – почти 400 тысяч человек

В Госдуме озвучили данные о дефиците кадров в сфере военно-промышленного комплекса.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил на "правительственном часе", что дефицит составляет почти 400 тыс. сотрудников, пишет "Интерфакс".

Неясно, попытаются ли и здесь утолить кадровый голод мигрантами. Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что динамичное развитие России невозможно без мигрантов. Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов. Несмотря на это, в России намерены ужесточить законодательство в отношении мигрантов. К примеру, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляется вид на жительство в России в упрощенном порядке.