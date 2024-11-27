Астраханский губернатор обсудил с Патриархом Кириллом региональные проекты, направленные на укрепление духовных традиций

"В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре вместе с митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что святейший Владыка известен своей приверженностью к диалогу между различными конфессиями и культурами, подчеркивая важность единства и взаимопонимания в современном мире.

Астраханская область – яркий пример дружбы разных народов. Огромная заслуга в этом принадлежит духовным лидерам различных конфессий, считает глава региона.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы, касающиеся духовного и социального развития нашей области, взаимодействия между государственными структурами и Церковью, а также проекты, направленные на укрепление духовных традиций, поддержку молодежи и развитие культурных инициатив. От всей души благодарен Патриарху за теплый, душевный прием и его внимание к Астраханской области", - подчеркнул Игорь Бабушкин.