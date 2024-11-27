При разводах супругов хотят заставить подумать

Супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, даже при взаимном согласии не будут разводить, дав им три месяца на примирение, за которые они должны пройти консультации у семейного психолога. Такой законопроект накануне был внесен в Госдуму.

Авторы отмечают, что количество разводов в России растет. В 2023 году их число достигло почти 700 тысяч. Притом что браков заключается менее миллиона. То есть более 70% семей распадаются. Это говорит о катастрофе института семьи в России, которое неизбежно ведет к вымиранию страны.

Законопроект предлагает также, что и бездетные пары не смогут развестись мгновенно, если один из супругов этого не хочет. Один месяц будут давать бездетным супругам, одинаково желающим развестись.

В пояснительной записке говорится, что это будто бы позволит укрепить институт брака и снизить количество разводов семей с детьми.

По последним данным ВЦИОМ, главными причинами разводов россияне называют финансовые трудности (46%), деструктивное поведение супруг (31%), включая измены и вредные привычки/зависимости. Далее указывают ненормальную коммуникацию в семье (23%), в том числе недопонимание, конфликты, неумение уступать друг другу.