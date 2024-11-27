Бытовая техника в России может подорожать на 15 процентов

Бытовая техника и электроника в России может подорожать на 15 процентов из-за ослабления рубля. Об этом "360" заявил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Он напомнил, что цена импортных товаров напрямую связана с курсом российской валюты. Если он снизится на 10 процентов, то завозимая в страну электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15-процентным подорожанием.

Так же считает инвестор Артем Назаров. По его словам, рост курса доллара скажется также и на ценах на иномарки. Причем как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупредил о подорожании электроники и бытовой техники в России к Новому году. Это произойдет из-за резкого повышения ключевой ставки Банка России.

Ранее сообщалось, что курс доллара уже превысил отметку в 105 рублей.

Как пишет РБК, с начала ноября рубль потерял к доллару более 8%, а всего с начала 2024 года — более 16%. Тренд на ослабление рубля прослеживается как в ежедневных обновлениях курсов на сайте Банка России, так и на неофициальных торгах.