Екатеринбургская "Спецавтобаза" стала акционерным обществом

В соответствии с законом региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Спецавтобаза" завершил процесс реорганизации — теперь это не ЕМУП, а акционерное общество. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Процедура была проведена во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ, уточнили там. Согласно этому закону, все муниципальные предприятия, осуществляющие свою деятельность на конкурентных рынках, должны быть реорганизованы до 1 января 2025. Решение о реорганизации было принято постановлением администрации Екатеринбурга №1558 от 28.06.2024.

Акционирование — это техническое изменение формы предприятия, которое остается в собственности муниципалитета — владельцем 100% акций "Спецавтобазы" является администрация Екатеринбурга.

В "Спецавтобазе" подчеркивают, что для жителей ничего не изменится: лицевые счета клиентов остаются прежними, и оплачивать услугу по обращению с ТКО можно теми же способами, что и ранее.