Кустурице могут дать российское гражданство

Дать гражданство России Эмиру Кустурице попросили российские общественники. Кроме того, сербского режиссёра пригласили в зону СВО, чтобы вдохновиться героизмом российских бойцов и снять про них фильм, сообщает SHOT.

Письмо об этом Владимиру Путину направила организация "Ветераны России". Они отметили особые заслуги режиссёра в популяризации русской культуры за рубежом и его поддержку нашей страны в сложные моменты.

По мнению общественников, фильмы Кустурицы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу.

"Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами", - отметили ветераны.

Ранее мы сообщали, что Эмир Кустурица собирается получить гражданство России. Уточняется, что у режиссера уже есть два гражданства - сербское и французское.