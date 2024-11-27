Половина россиян поддержала запрет детям до 16 лет пользоваться самокатами

Половина жителей России считает, что использовать самокаты должны только те, кому исполнилось 16 лет и больше. Каждый четвёртый россиянин убеждён, что несовершеннолетним лучше вообще не давать возможность управлять этим транспортным средством.

Согласно опросу сервиса Superjob, 52% респондентов согласны с ограничением права управлять самокатом до 16 лет. 24% опрошенных предложили поднять возраст до 18 лет, аргументируя это тем, что "все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные", пишет РБК.

Ездящие на самокатах люди регулярно попадают в сводки ДТП. Летом в Екатеринбурге двое подростков на кикшеринговом самокате сбили 78-летнюю женщину и скрылись с места ДТП. Жертва получила телесные повреждения и госпитализирована. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне".