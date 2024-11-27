27 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В России могут изменить расчет отпускных во время праздников

В России могут изменить механизм расчета отпускных выплат, если отпуск выпадает на праздники.

Это необходимо для того, чтобы не допустить сокращения их размера. Стакой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, граждане в преддверии январских каникул выражают обеспокоенность в связи с существующим порядком расчета отпускных выплат. Остро проблема проявляется в невыгодные месяцы для отпуска — январь и май.

Отпускные выплаты рассчитываются исходя из среднего заработка за рабочий день за последние 12 месяцев. При этом если отпуск выпадает на месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней, сумма отпускных оказывается существенно ниже, чем в другие периоды. Из докумета следует, что в январе 2025 года, в котором всего 17 рабочих дней, работники, решившие продлить новогодние каникулы за счет отпуска, могут потерять до 10% своей зарплаты.

Депутат отмечает, что согласно законодательству, наличие праздничных и выходных дней не должно приводить к снижению доходов работников, но в реальности данное правило фактически не действует для тех, кто уходит в отпуск в месяцы с большим количеством праздников. Парламентарий предлагает пересмотреть механизм расчета отпускных выплат. Одна из мер — расчет отпускных на основе средней месячной заработной платы, что позволило бы устранить разницу между "выгодными" и "невыгодными" месяцами, сообщают "Известия".

Теги: праздники, отпуск


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