В РФ возобновятся вызовы налогоплательщиков на комиссии по зарплатам

В 2025 году в России возобновятся вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам.

Об этом сообщает ФНС. Это связано с тем, что бизнес стал злоупотреблять режимом самозанятости. По словам экспертов, организациям выгоднее работать с самозанятыми и экономить на НДФЛ, страховых взносах, социальных выплатах. Это беспокоит ФНС, которая выпустила документ "О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход". В нем предупреждается о проверках при обнаружении подмены трудовых отношений.

Сегодня бизнес идет на налоговую оптимизацию из-за экономии, удобства оформления и возможности применять разнообразие навыков и опыта самозанятых, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что запрет самозанятым на работу в такси поднимет ценник на поездку до 4 тысяч рублей.