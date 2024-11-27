27 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Ростех" пригрозил остановкой экспорта из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ

Госкорпорация "Ростех" может прекратить экспорт продукции из-за высокой ключевой ставки Банка России.

Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, прежде всего речь идет о продукции с длинным циклом производства. Большую часть производимой госкорпорацией продукции, которую "Ростех" готов экспортировать, составляет продукция с длительным сроком производства — от года и больше. Чемезов указал, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют около 20–30%, а остальное необходимо брать в кредит. "При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие: у нас любой контракт становится уже убыточным", — отметил он.

Подчеркивается, что собственных оборотных средств у "Ростеха" для производства такой продукции недостаточно, а брать кредиты под текущий процент грозит скорым банкротством. Чемезов указал, что кабмин РФ предпринимает меры поддержки промышленности, особенно оборонной, через льготные кредиты и субсидирование процентных ставок. Однако это, прежде всего, касается гособоронзаказа, а все остальное "брошено на собственное выживание", сообщает "Интерфакс".

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%. Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.

Теги: Ростех, ключевая ставка, ЦБ РФ


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