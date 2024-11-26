Эмир Кустурица собирается получить гражданство России

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал в интервью телеканалу "Москва-24", что собирается получить гражданство России.

Об этом он сообщил корреспонденту канала, которая уточнила, что у режиссера уже есть два гражданства - сербское и французское. На вопрос, собирается ли он становиться гражданином РФ, режиссер ответил утвердительно и заявил, что уже считает себя россиянином.

Он также посетовал на недостаточное сотрудничество между Россией и Сербией в области культуры, отметив, что граждане являются носителями близких друг другу культур.