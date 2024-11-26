Сотрудника посольства Великобритании лишили аккредитации

Сотрудника посольства Великобритании в Москве лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию. Об этом сообщили в ФСБ, пишет ТАСС.

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Как рассказали в ведомстве, высылаемый из РФ британский дипломат Уилкс Прайор сменил в Москве высланных в августе шесть британских разведчиков.

Там указали, что второй секретарь политического отдела посольства, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, при получении разрешения на въезд намеренно указал ложные данные. Этим он нарушил российское законодательство.

В ФСБ России также заявили, что "выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", сообщает Лента новостей Новомосковска.

Напомним, что в сентябре называли имена шести лишённых аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ. Как сообщало РИА Новости, их выслали из страны после того, как заподозрили признаки разведывательно-подрывной работы.

ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.