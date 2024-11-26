Госдума приняла законопроект о запрете продажи зажигалок подросткам

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении поправки, согласно которым, подросткам младше 18 лет запрещается продажа зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Продавцы обязаны будут проверять у покупателей документы, удостоверяющие личность. Принятие этой меры поддержали 412 парламентариев.

Документ был внесен в Государственную думу в июне этого года. Проектом закона предлагается запретить продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным газом, в том числе дистанционным способом. Кроме того, органы власти будут противодействовать информации, пропагандирующей либо демонстрирующей потребление сжиженного газа путем вдыхания. Нововведения также предусматривают профилактику и запрет употребления таких газов школьниками и студентами.

В законопроекте говорится и о баллонах для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. При внесении документа в Госдуму указывалось, что некоторыми они используются для вдыхания газов и достижения состояния токсического опьянения (сниффинг), которое во многих случаях приводит к смерти.

Кроме того, в документе предлагается прописать обязанность по охране здоровья детей от негативного воздействия сжиженных углеводородных газов или их паров при использовании не по прямому назначению.