Центр Екатеринбурга перекроют из-за возложения цветов к памятнику Жукову

Центральную улицу Екатеринбурга – проспект Ленина – собираются временно перекрыть 2 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, речь идет о закрытии нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) на время с 10:45 до 11:45. Это связано с церемонией возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Жукову.

Закрытие движения нужно для того, чтобы пропустить праздничную колонну.

"Власти просят горожан отнестись к важному событию с пониманием и заранее продумать маршрут", - добавили в администрации.