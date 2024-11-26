Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки, чтобы "не сбылось"

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не нужно создавать дополнительных ожиданий по повышению ключевой ставки.

"Почему все ждут повышения ставки?", - приводит его слова ТАСС.

"Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном", - призвал министр.

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%.

В ноябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк начнет снижать ключевую ставку в следующем году, по мере замедления инфляции, а также если не произойдет никаких "дополнительных шоков".

Между тем, президент РФ Владимир Путин недавно признал, что рост ставки лишь ускоряет инфляцию, хотя ЦБ каждый раз обещает обратное. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов считает, что высокая ключевая ставка ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.