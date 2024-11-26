Назначен и.о. командующего группировкой войск "Юг"

Появился временно исполняющий обязанности командующего группировкой войск "Юг".

Им стал генерал-лейтенант Александр Санчик, рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций по кандидатурам, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. С 2020-го генерал был командующим 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а 15 мая 2024 года присутствовал на совещании у президента в статусе и.о. командующего войсками Восточного военного округа.

Ранее потерял свой пост командующий группировкой войск "Юг" генерал-майор Геннадий Анашкин. Кадровое решение подтвердили в Минобороны, сообщив, что оно принято в связи с плановой ротацией.