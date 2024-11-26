Депутат Госдумы: Мигрантов перестали впечатлять зарплаты в России

Отток иностранных граждан, которые работают в России, ускорился из-за падения курса рубля. Об этом сообщил зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, пишут "Ведомости".

По его словам, зарплаты в РФ стали менее привлекательными для мигрантов.

Одной из сфер, столкнувшихся с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, стало строительство. Дефицит кадров в этой области оценивается в 300 тысяч человек. Работодатели в условиях жесткой конкуренции за специалистов стали предлагать более выгодные условия труда, из-за чего отрасль обогнала IT-сферу по темпам роста заработной платы.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что динамичное развитие России невозможно без мигрантов. Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов. Несмотря на это, в России намерены ужесточить законодательство в отношении мигрантов. К примеру, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляется вид на жительство в России в упрощенном порядке.