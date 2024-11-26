Тюменская область - в числе регионов-лидеров социально-экономической устойчивости

Тюменская область - в числе регионов-лидеров социально-экономической устойчивости, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Топ-35 субъектов по итогам третьего квартала 2024 года подготовил Фонд развития гражданского общества.

Интегральный рейтинг составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Минфина, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы РФ.

Эксперты проанализировали, в частности: отношение регионального продукта к численности экономически активного населения, среднемесячную зарплату, отношение среднемесячной зарплаты к минимальной стоимости жизни.

Так, по итогам третьего квартала 2024 года Тюменская область заняла 13 место в рейтинге регионов - лидеров социально-экономической устойчивости. При этом, стоит отметить, что во втором квартале текущего года регион занимал 15 место в рейтинге. Так, регион укрепил свои позиции.

Напомним, что в этом году Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. При составлении рейтинга учитывался рост промпроизводства, работа масштабных предприятий на территории региона, рейтинг качества жизни населения, рейтинг ввода жилья на душу населения и другие факторы.