Shot: Певцу Буйнову присвоен паллиативный статус, речи о выздоровлении не идет

74-летний певец Александр Буйнов получил паллиативный статус из-за рака предстательной железы IV степени. Речи о выздоровлении уже не идет.

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В ноябре из-за указанного заболевания артист лечился в стационаре. В результате ему назначили все необходимые препараты и лекарства на "экстренный случай", если станет совсем плохо. Кроме того, врачи рекомендовали певцу пить много воды и придерживаться термической диеты.

Про возможные излечение и ремиссию речь больше не идёт, пишет telegram-канал Shot.