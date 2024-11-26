"Кто извинится за Астафьева?" Евгений Спицын ответил депутатам, призвавшим его извиниться

Историк Евгений Спицын ответил депутатам Заксобрания Красноярского края, потребовавшим от него публичных извинений за его слова о писателе Викторе Астафьеве, который оскорблял солдат Красной Армии, называя их "тупыми рабами", которые якобы "проиграли" Великую Отечественную войну. Притом что сам Астафьев прошел войну.

Депутат Вера Оськина заявила, что после высказываний Спицына в адрес депутатов поступило множество обращений от жителей края, которые требуют извинений. А спикер Заксобрания Алексей Додатко сообщил, что вопрос "этого товарища с непонятной репутацией" обсуждался. Жаловаться на него официально не будут, но хотят "обратиться к гражданину Сипкину, Скрипкину или как его там, чтобы он осознал".

Евгений Спицын молчать не стал и "осознал" свою "вину". Он записал на "Авроре" специальное обращение по этому поводу, в котором заявил, что готов принести публичные извинения "за свое резкие слова об Астафьеве, не меняя при этом своего негативного отношения как к нему самому, так и к его творчеству времен горбачевско-ельцинской катастрофы".

"Но кто принесет извинения за миллионы фронтовиков, которых Астафьев публично назвал рабами, которые воевали по-рабски и закидали фашистов трупами? По сути дела, он оскорбил 34,5 миллиона советских людей, призванных в армию в годы войны. В том числе такими заявлениями он плюнул в могилу моих близких и родных, погибших на полях сражений. Получается, он оскорбил и память отца президента - Владимира Спиридоновича Путина, воевавшего на Ленинградском фронте и получившего на Невском пятачке тяжелое ранение. А ведь именно Астафьев был одним из первых, кто заявил о том, что Ленинград не надо было защищать, а надо было сдать немцам", - заявил Спицын.

Он напомнил, что предшественники нынешних депутатов в регионе еще 2001 году отказали Астафьеву в ежемесячной надбавке к пенсии "за поклеп на армию и предательство всего русского народа". И тогда в краевом литературном фонде сами назначили Астафьеву дополнительную пенсию, причем деньги были взяты у коммерческих компаний, в том числе олигарха Бориса Березовского.

Спицын привел многочисленные высказывания Астафьева, в которых он не скупился на оскорбления советских воинов. Он писал, что хвалить их "не за что", они "были очень плохие вояки", "забросали врага трупами", войну они "проиграли", за это нужно каяться и просить прощения в День Победы, армией руководили "подонки" и т.п. В словах Астафьева сквозила нескрываемая ненависть и презрение.

Историк привел слова патриарха Кирилла, который сказал, что только недоброжелатели говорят о том, что советские войска выиграли войну только из страха быть расстрелянными.

Поводом к возмущению некоторых депутатов стали слова Спицына, который назвал Астафьева "подонком" и "деревенщиком хреновым". Тот все получил от советской власти, но под конец жизни облил грязью СССР и советскую армию. Спицын также указал, что подавляющее большинство россиян поддерживают его позицию, в том числе это видно по комментариям в местных СМИ.