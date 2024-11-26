26 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

На онлайн-конференции астраханским предпринимателям рассказали о новшествах в организации экспорта в Казахстан

Накануне министерство внешних связей региона совместно с Центром поддержки экспорта Астраханской области провели онлайн-встречу с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Казахстан Антоном Логиновым. Участниками видеоконференции стали астраханские предприятия — экспортеры, заинтересованные в выходе на рынок Казахстана.

Открывая мероприятие, министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков отметил, что Казахстан является для нашего региона важнейшим торгово-экономическим партнером. В прошлом году экспорт в Казахстан вырос в 2,2 раза.

«По итогам первого полугодия текущего года наблюдается заметный рост ряда экспортных позиций. Так, увеличились поставки в Казахстан продуктов питания, мукомольной продукции, строительных материалов, бытовой химии и других товаров. Мы начали поставлять на рынок Казахстана икру осетровых видов рыб», — сказал он.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Приветствуя участников встречи, Торгпред России в Казахстане Антон Логинов поделился впечатлениями от недавнего посещения Международной продовольственной выставки FoodExpo Qazaqstan в Алма-Ате. Он отметил, что половина торговых полок в Казахстане занята российскими продуктами питания, и это является свидетельством того, что Россия для Казахстана выступает ключевым поставщиком данных товаров. Он рассказал о текущей ситуации во внешнеэкономической деятельности России и Казахстана, дал предметные советы по осуществлению экспортно-импортных операций, ответил на вопросы астраханских предпринимателей.

В ходе мероприятия астраханским предпринимателям дали подробную характеристику рынка Казахстана, ознакомили участников встречи со структурой товарооборота в соседнем государстве, возможностями электронной торговли, рассказали о предстоящих международных выставках в Алма-Ате и Астане.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Торгпредство подготовило для российских экспортеров обновленный путеводитель по условиям ведения бизнеса в Казахстане. В документе представлены актуальные сведения об экономике страны, советы по регистрации юридического лица и открытию банковского счета, особенностях налогообложения, рекомендации по поиску и проверке партнеров, а также другая полезная информация для работы на казахстанском рынке.

Теги: видеоконференция, онлайн-встреча, торгпредство в казахстане, экспортные позиции


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