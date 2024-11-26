В Ульяновской области 12 людям вменили незаконные транзакции на миллиард

В Ульяновской области силовики "накрыли" схему незаконных транзакций. Их сумма составляет 1 млрд руб.

Злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций с номинальными руководителями. Бандиты предлагали обналичить деньги. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг. Как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем через подставные организации деньги снимали и передавали заказчикам. Комиссия составляла 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд руб.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям УК России. Задержаны 12 подозреваемых, сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.