Умерла "Бранденбургская Мадонна" - регулировщик Мария Лиманская

Умерла Мария Лиманская – "Бранденбургская Мадонна". Ее в 1945 г. сфотографировал у Бранденбургских ворот военкор Евгений Халдей, и кадр стал знаменитым.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин привел в своем telegram-канале различные факты биографии женщины. В 18 лет Лиманская ушла на фронт: шила одежду солдатам, позже стала регулировщицей. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.

Именно там военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы. Этот снимок стал символом несокрушимости советского народа. Лиманская умерла сегодня, 26 ноября, ночью. Ей было 100 лет.