МИД РФ предоставит "шоковый контент" по расстрелу жителей Селидова

МИД России после сбора данных о расстрелах киевскими боевиками мирных жителей Селидова предоставит "шоковый контент" международным организациям. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"И мы обязательно потребуем от них каких-то действий", - сказал он ТАСС.

Мирошник назвал шоковым количество погибших мирных жителей Селидова от расстрелов ВСУ. По словам посла, людей просто убивали на улицах.

"Люди выходили в поисках своих близких, <...> находили трупы - и они тоже попадали под огонь вот этих команд, вот этих снайперов, которые просто, видимо, развлекаясь, расстреливали всех, кого видели в прицел, гражданских", - сообщил Мирошник.

Напомним, российская армия освободила Селидово в конце октября. По словам Мирошника, ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню" за два-три дня до взятия города российскими войсками. Эвакуированные рассказывают о десятках убитых мирных граждан на улицах города. По мнению посла, ВСУ готовили картинку для западной прессы. В подробностях произошедшего будут разбираться следственные органы.