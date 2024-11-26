Новогодние туры теперь обходятся россиянам на треть дороже

В России средний чек на туры с заездом в период новогодних праздников увеличился до 31% год к году в зависимости от направления.

По данным сервиса "Слетать.ру", на поездки в Египет на новогодние праздники в этом году тратят на 31,4% больше — в среднем 275,1 тыс. руб., в Абхазию на 31% — в среднем 71,2 тыс. руб., на Шри-Ланку на 21,8% — 474,5 тыс. На новогодний отдых внутри страны граждане стали тратить на 20% больше — в среднем 85,8 тыс. руб.

При этом расходы туристов на ряде направлений, упали. Средний чек на новогодний отдых в Турции опустился на 20,4% — до 187,3 тыс. руб. Также немного снизились средние траты на январские туры в ОАЭ — на 5,5%, до 294,9 тыс. руб.

Самые популярные направления для отдыха на новогодних праздниках — Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия и Мальдивы.

Также россияне собираются отправиться на новогодних каникулах в Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининградскую область и Москву, сообщают "Известия".