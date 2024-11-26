Выплату участникам СВО распространили на сотрудников Росгвардии

Глава государства Владимир Путин подписал указ о распространении единовременной выплаты в 400 тыс. руб. на сотрудников Росгвардии.

Выплаты в размере 195 тыс. и 400 тыс. руб. в июле текущего года были назначены президентом мобилизованным, срочникам и "иным гражданам РФ и иностранным гражданам", заключившим во время специальной военной операции контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.

19 ноября Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 года, сообщают "Ведомости".

23 ноября российский лидер подписал закон об освобождении участников СВО от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.