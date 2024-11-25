Моор поздравил матерей, чьи сыновья участвуют в СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с днем матери тех, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. За чашкой чая в фонде "Защитники Отечества" политик поговорил с активистами "Комитета семей воинов Отечества Тюменской области".

"Простые женщины. У кого-то сына мобилизовали, у других – заключил контракт. Есть мамы кадровых военных, мамы росгвардейцев. Они объединились для поддержки друг друга. Потом поняли, что знаний и компетенций достаточно, чтобы помогать и остальным родственникам военнослужащих", - написал Моор в своем telegram-канале.

В "Комитет семей" обращаются по самым разным вопросам: одним нужна юридическая помощь, а другим просто надо выговориться. Организация плотно работает с фондом "Защитники Отечества" и правительством региона. Как показала практика, чем больше таких организаций, в том числе общественных, тем лучше.

"Поблагодарил женщин за воспитание достойных и мужественных сыновей. Пожелал скорейшего возвращения их детей домой", - написал Моор.

Ранее уральский полпред Артем Жога поздравил всех жительниц Уральского федерального округа с Днем матери. Отдельно Жога отметил силу и стойкость матерей, чьи сыновья сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

"Искренне и самоотверженно вы поддерживаете своих детей и их товарищей теплыми словами и добрыми делами", - подчеркнул уральский полпред.

Слова признательности он выразил многодетным матерям и женщинам, которые решили стать мамами для детей, оставшихся без родителей.

"Спасибо всем мамам и бабушкам за любовь, тепло и заботу! Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья!", - отметил Артем Жога.