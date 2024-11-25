На Южном Урале женщина лишилась почти 100 тысяч рублей после просмотра фото в телефоне

Мошенники списали 92 тыс. руб. с банковской карты жительницы города Трехгорный Челябинской области после того, как она открыла фишинговую ссылку на фотографию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Как пояснила потерпевшая следователям, в один из дней она получила сообщение от знакомого со словами: "Это ты на фото?". Сообщение пришло от человека, которого она знала лично, поэтому женщина без особых подозрений открыла прикрепленный файл. Увидев размытые фотографии незнакомых ей людей, заявительница закрыла ссылку и продолжила заниматься своими делами.

Но вскоре женщине начали звонить коллеги и знакомые, рассказывающие о различных ссылках, которые приходят с ее страницы в социальной сети и с аккаунта в мессенджере. Поняв, что ее взломали, заявительница восстановила доступ к своим аккаунтам.

Тем же вечером женщине стали приходить сообщения от банков. Местная жительница знала основные способы обмана, поэтому не сообщила никому никаких комбинаций и была уверена, что ее деньгам ничего не угрожает. Но на следующее утро женщина обнаружила, что ее банковские карты заблокированы, а со счетов пропали 92 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, открытый жительницей Трехгорного APK-файл, замаскированный названием "фото", представлял собой шпионскую программу, дающую доступ к устройству. С помощью такого приложения на телефоне злоумышленники могут видеть все поступающие в СМС коды для проведения банковских операций. Реализуя эту схему, мошенники используют ссылки на фишинговые ресурсы.

Сотрудники полиции рекомендуют обращать внимание на расширение файлов, а также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они были присланы кем-то из знакомых. Правильнее всего будет убедиться, что профиль человека, отправившего сообщение, не был взломан.