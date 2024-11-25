На конференции "Бизнес-возможности" в Астрахани рассказали о новых перспективах развития бизнеса

Что такое искусственный интеллект и чем он может быть полезен бизнесу, как эффективно управлять финансами компании, что изменится в налогообложении для юрлиц за ближайший год, а также как использовать бренд региона в развитии своего дела — эти вопросы стали ключевыми в рамках конференции «Бизнес-возможности» в Астрахани.

Мероприятие состоялось ко Дню предпринимателя Астраханской области при поддержке регионального министерства экономического развития, центра «Мой бизнес» и местного отделения «Опоры России». Участниками события стали более 100 астраханских предпринимателей сегмента малого и микробизнеса. Центр «Мой бизнес» представляла Лариса Галкина, руководитель Центра поддержки предпринимательства.

Программа мероприятия включала выступления экспертов «Сбера», «Сбер Бизнес Софта», «Мегамаркета», региональных отделений «Опоры России», Центра стратегического анализа и управления проектами, а также министерства экономического развития Астраханской области.

Ляйсян Красовская, заместитель министра экономического развития Астраханской области отметила: «Несмотря на внешние вызовы в Астраханской области наблюдается рост вновь созданных субъектов малого бизнеса. На сегодняшний день в регионе около 5 тысяч вновь созданных субъектов МСП, что на 19 % больше аналогичного периода прошлого года. В настоящее время численность занятых в сфере МСП с учётом самозанятых составляет свыше 136 тысяч астраханцев, это больше четверти всех занятых в экономике области. Создание максимально благоприятной и комфортной среды для развития предпринимательского сектора является одним из приоритетов для органов власти. В Астраханской области успешно реализуется национальный проект „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, действуют программы по поддержке бизнеса. В этом году центр „Мой бизнес“ уже оказал более 7,6 тысячи услуг. Финансовую поддержку получили более 270 представителей бизнеса».

Центр „Мой бизнес“ оказывает многогранную государственную поддержку астраханским предпринимателям — это бесплатные маркетинговые, консультационные услуги, на постоянной основе обучающие встречи с привлечением федеральных экспертов, организация конференций.





Помимо ключевых тем, в рамках конференции предприниматели региона узнали о возможностях развития своего дела на маркетплейсах, об использовании маркетинговых инструментов «СберТаргет» для привлечения клиентов и роста продаж, а также приняли участие в нетворкинге, после которого стали игроками в специальном практикуме для развития креативного мышления в бизнесе.