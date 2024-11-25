В отношении Варламова* возбудили уголовное дело

В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.

В результате в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Варламова* внесли в реестр в марте 2023 года за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. В мае 2023 года стало известно, что блогер оспорил решение Минюста. Однако суд отказался снять с Варламова* статус иностранного агента, после чего он обратился в Верховный суд РФ.

Варламова* внесли в реестр за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ