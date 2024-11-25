Челябинец заплатит 140 тысяч рублей за избиение полицейского

Суд Миасса назначил штраф в размере 140 тыс. рублей мужчине, ударившему сотрудника полиции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, создавал угрозу безопасности окружающих граждан. Вызванный на место сотрудник полиции, опросив дебошира, хотел отвезти его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Но дебошир нанес находившемуся в форменном обмундировании оперуполномоченному удар кулаком в голову.

На агрессивного мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью и принес свои извинения потерпевшему.

Ранее за применение насилия к сотрудникам полиции осудили жителя свердловского города Ревда, который пытался вступиться за своего приятеля. Уралец ударил по руке сотрудницу полиции, а затем ударил второго полицейского коленом в голову.