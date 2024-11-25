Инфляция чуть не оставила южноуральский детдом без автобуса

Инфляция едва не заставила детский дом в Катав-Ивановске Челябинской области отказаться от покупки экскурсионного автобуса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Катав-Ивановской районной администрации.

Как отмечается, заявка на микроавтобус была направлена в министерство социальных отношений Челябинской области, которое финансирует расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в августе прошлого года. В марте 2024 года деньги поступили, но во время формирования документов на проведение закупок оказалось, что цена на автобус поднялась на 1 млн 600 тыс. руб., что сделало покупку невозможной.

Тогда директор Центра помощи детям Галина Меркурьева обратилась к главе муниципального района Николаю Шимановичу за помощью в решении проблемы. Выход из ситуации удалось найти благодаря участию местного предпринимателя, выделившего недостающую сумму на покупку автобуса. После проведения аукциона организация-поставщик доставила автотранспорт на стоянку учреждения.

Теперь, как утверждают в администрации, в туристические походы и экскурсионные поездки смогут отправиться все желающие, тогда как раньше приходилось решать: кто едет, а кто остается дома.