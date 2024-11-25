Мирошник: ВСУ готовили в Селидово Бучу-2

ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню" за два-три дня до взятия города российскими войсками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", — сказал он РИА Новости.

По словам Мирошника, эвакуированные из Селидово рассказывают о десятках убитых мирных граждан на улицах города. По мнению посла, ВСУ готовили картинку для западной прессы. В подробностях произошедшего будут разбираться следственные органы.

Российская армия освободила Селидово в конце октября. Причем это произошло за сравнительно короткий срок для такого города, который стал крупнейшим после Авдеевки. В августе сообщалось, что в Селидово был введен жесточайший комендантский час - с 15.00 до 11.00. Кроме того, киевский режим при приближении к городу ВС России решил принудительно вывозить на Украину детей.