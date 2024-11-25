В Челябинскую область пытались незаконно ввезти тонну курута

Выходцы из Средней Азии пытались незаконно ввезти в Россию через Челябинскую область таджикский курут (кисломолочный продукт, представляющий собой белые шарики размером с абрикос или меньше) – это уже пятая подобная попытка за период с 20 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, 23 ноября 2024 года граждане Республики Таджикистан на российско–казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска МАПП "Бугристое" попытались провезти на территорию России, в Красноярск, 1050 кг курута без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза ф. № 2.

При этом ранее, в период с 20 по 22 ноября 2024 года, Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ уже четыре раза возвращало незаконно ввозимый деликатес, и каждый раз вес продукта составлял 1040 кг. Незаконно импортировать продукт пытались несколько граждан Таджикистана по очереди.