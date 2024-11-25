25 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство поддержало проект о штрафах за продажу энергетиков детям

Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. При этом авторы документа должны его доработать, в частности, определить, кто будет уполномочен привлекать к ответственности нарушителей, передает ТАСС.

Проект предусматривает штрафы за продажу энергетиков детям в размере 30 тыс. - 50 тыс. рублей для физических лиц, 100 тыс. - 200 тыс. рублей для должностных лиц и 300 тыс. - 500 тыс. рублей для юридических лиц. Автором законопроекта является депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Запрет продавать энергетики несовершеннолетним вступит в силу с 1 марта 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал что почти каждый второй в возрасте 18–24 лет потребляет энергетические напитки, которые опасны для здоровья в больших количествах. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян одобряют запрет продажи энергетиков детям и подросткам. Таковы результаты опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Теги: энергетики, дети, штрафы, правительство


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