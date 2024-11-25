Синоптики заявили об окончании аномальной ноябрьской оттепели на Среднем Урале

Оттепель, которая последние недели держится на Среднем Урале, скоро закончится. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 25 ноября в городе будет около нуля градусов. 26 ноября ожидается от нуля до минус 2 градусов, 27 числа – минус 1-3. По ночам столбики термометров будут опускаться до 2-8 градусов мороза.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, похолодает еще на 1-2 градуса. Однако сильных заморозков синоптики пока не ожидают.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области будет аномальное для ноября потепление.