В России может появиться национальный стандарт для туризма семей с детьми

Росстандарту рекомендовано разработать и утвердить национальный стандарт "Туризм семей с детьми".

Об этом сказано в рекомендации комитета Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры по итогам парламентских слушаний. В проработке принимают участие правительство, Минэкономразвития, Минтранс, региональные органы власти. В национальном стандарте должны быть прописаны основные требования к организации такого отдыха — в частности, к инфраструктуре, оснащению объектов спецоборудованием и инвентарем, безопасности услуг.

Зампред комитета Думы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный, инициатива даст возможность на отдых, прежде всего семьям с детьми, у которых в настоящее время нет средств на путешествия.

"В условиях курса в стране на поддержку демографии, стимулирования рождаемости это очень важное законодательное решение, чтобы такой вид туризма у нас появился", — указал парламентарий, сообщают "Известия".

Он отметил, что будет хорошо, если и государство, и туристический бизнес объединят свои усилия по развитию такого отдыха.

Напомним, Министерство транспорта России прорабатывает вопрос введения тарифа для многодетных семей на приобретение авиа- и железнодорожных билетов.