В России может появиться тариф на авиа и ж/д билеты для многодетных семей

Министерство транспорта России прорабатывает вопрос введения тарифа для многодетных семей на приобретение авиа- и железнодорожных билетов.

В ведомстве заявили, что главным является поиск источников финансирования для реализации инициативы. Минтранс поддерживает развитие внутреннего туризма и реализует для этого ряд мероприятий, в том числе субсидирование воздушных перевозок пассажиров по наиболее востребованным маршрутам.

Ранее в министерство были направлены рекомендации комитета Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры. В документе говорится, что депутаты Госдумы предлагают разработать специальный закон о социальном туризме.

Парламентарии рекомендовали министерству проработать вопрос о появлении специального тарифа "Многодетная семья", который должен позволить покупать гражданам авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно, сообщают "Известия".