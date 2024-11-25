Стало известно об аресте фигуранта дела о поставках брака концерну "Калашников"

В Иваново Октябрьский районный суд арестовал технического директора подрядной компании "Интертехника" Алексея Морохова.

Он будет находиться под стражей до 12 января 2025 года. Мужчина проходит по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников". Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере - более чем 32 млн руб. Адвокаты фигуранта обжаловали судебное постановление об аресте.

13 ноября задержали и допросили в качестве подозреваемого главу "Интертехники", гендиректора компании "Ивановские ковши". Тогда же было заведено уголовное дело, а через несколько дней техдиректору подрядной организации при осуществлении государственного оборонного заказа концерном "Калашников" официально предъявили обвинение.

На момент заключения и исполнения двух договоров между представителями подрядчика и концерна неустановленные лица "достоверно и заведомо" знали об отсутствии у них возможности исполнить условия договоров. Речь в том числе шла про отсутствие рабочих, а также производственных мощностей и площадок, сообщает ТАСС.