Финансирование спортивного направления в Астраханской области в 2024 году почти вдвое превысило предыдущие годовые показатели

Накануне на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина сообщила, что на спортивное направление в 2024 году из федерального и регионального бюджетов выделили беспрецедентные средства в 2,2 млрд рублей. Сумма почти вдвое превышает показатель предыдущего года.

Также министр подвела предварительные итоги реализации национального проекта «Демография», в рамках которого в регионе строятся спортивные сооружения. За последние пять лет в Астраханской области создано более 40 таких объектов. Действует 21 физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, 11 площадок для сдачи норм ГТО. В 2024 году в с. Енотаевка и Камызяке открылись ФОКи с универсальным спортивным залом.

С этого года в Астрахани идёт строительство спортивного комплекса со скалодромом. Проект является частью благотворительной программы «Поддержка новых олимпийских видов спорта. Скалолазание» в 2024 году». В регионе его реализует «Фонд поддержки олимпийцев России». Нина Ивашкина отметила, что спортивного объекта такого масштаба нет нигде в России. Планируется, что в следующем году здесь уже можно будет начать тренировки.

Возобновлено и идёт по графику строительство еще одного знакового объекта – Центра водных и гребных видов спорта в с. Яксатово Приволжского района. В эксплуатацию Центр планируют ввести в 2026 году.

Завершено строительство специализированного интерната для юных футболистов. Он будет работать на базе Академии футбола в Астрахани по ул. Маркина, 80. Предполагается, что в следующем году пройдёт первый набор воспитанников.

Еще один спортивный интернат заработает в областном центре по ул. Дж. Рида, 43. Полностью ремонт планируют завершить в 2025 году, чтобы в начале нового учебного года уже можно было поселить в комнатах спортсменов.

Астраханская область опять станет площадкой для проведения крупных спортивных мероприятий международного масштаба. На данный момент их список ещё формируется, но уже сейчас можно сказать, что следующие «Игры Каспия – 2025» снова состоятся в Астрахани.

Актуальный вопрос – меры поддержки, которые минспорта оказывает участникам СВО и их семьям. Нина Ивашкина сообщила, что в государственных спортивных организациях региона занимаются почти 150 детей участников спецоперации. Если такие дети проходят отбор на всероссийские официальные соревнования, им за счет бюджета оплачивают командировочные расходы, обеспечивают экипировкой. Также сами участники СВО могут бесплатно заниматься в подведомственных минспорта учреждениях.