В Тюмени началось обучение участников программы "Наставники специального назначения"

Уральский полпред Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовали участников образовательной программы "Наставники специального назначения". Торжественное открытие мероприятия состоялось в Музейном комплексе имени Словцова.

"Чтобы передать знания в плане военных действий, управления беспилотными летальными аппаратами, тактической медицины и других дисциплин, нужно иметь дар, терпение. Потому что педагог — это одна из таких профессий, где нужны любовь к своему делу, любовь к детям и терпение", - сказал Артем Жога.

Александр Моор напомнил, что в Тюменской области филиал Центра "ВОИН" создавался не на пустом месте.

"Мы 30 лет создавали нашу региональную систему по допризывной подготовке молодежи, и делалось это на базе нашего регионального центра "Аванпост", инструкторы которого и выпускники составляют костяк Тюменского филиала Центра "ВОИН"", - сказал Моор.

Программа "Наставники специального назначения" реализуется совместно с центром знаний "Машук", сообщил директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "‎ВОИН" (Москва) Дмитрий Шевченко. Четыре дня с участниками будут работать федеральные эксперты в сферах государственного управления, военной истории, кибербезопасности и спорта, сообщает информационынй центр правительства Тюменской области.