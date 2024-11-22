Астраханский губернатор наградил заслуженных транспортников региона

Сегодня Игорь Бабушкин встретился со специалистами транспортной отрасли. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма водителям, инженерам и административным работникам.

В Астраханской области в сфере транспорта занято почти 6,5 тысяч человек. Благодаря труду механиков, машинистов, диспетчеров в регионе успешно реализуются важные инфраструктурные и инвестиционные проекты, развиваются и наращиваются международные торговые связи.

В настоящее время формируется транспортно-логистический комплекс, который станет ключевой точкой для развития международного транспортного коридора «Север – Юг».

«В рамках транспортной недели в Москве прошла встреча с советником Президента России Игорем Левитиным и руководителем Росморечфлота Андреем Тарасенко, на которой обсудили планы развития портовой зоны и дноуглубления Волго-Каспийского канала. Это позволит дополнительно увеличить грузооборот через астраханские порты и расширить географию поставок», – сообщил губернатор.

В регионе продолжается реализация реформы общественного транспорта. Всего запущено 48 новых маршрутов. 477 современных комфортных автобусов перевезли почти 40 млн пассажиров. Идет монтаж новых остановочных комплексов и обустройство разворотных площадок.

Игорь Бабушкин отметил, что основной задачей является запуск межмуниципальных маршрутов для обеспечения транспортного обслуживания во всех районах области. Отдельное внимание уделяется развитию внутренних водных перевозок. За прошедшую навигацию этим видом транспорта воспользовались более 40 тысяч пассажиров, а количество рейсов в сравнении с прошлым годом выросло на 20%.

Глава региона также подчеркнул, что расширяются сети железнодорожных и авиамаршрутов. Совместно с компанией РЖД ведется постоянная работа по повышению качества обслуживания пассажиров.

Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции астраханского аэропорта. В следующем году из регионального бюджета выделят более 160 млн рублей на субсидирование авиаперевозок по 10-ти направлениям, что позволит привлечь в регион еще большее количество туристов и инвесторов.