Астраханский поисковиков отметили наградами Минобороны

Губернатор Астраханской области передал поисковикам региона ведомственные знаки Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении» III степени и почетные грамоты. Торжественная церемония была приурочена к закрытию регионального проекта Вахта Памяти - 2024 «Мы помним подвиг солдата».

Игорь Бабушкин подчеркнул, что эта инициатива признана одной из лучших в стране.

В Астраханской области действуют 62 поисковых отряда. В их состав входят более 1,5 тысячи добровольцев. В этом году они организовали 14 экспедиций в девяти регионах страны. Поисковики обнаружили останки почти тысячи красноармейцев, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Все они переданы родным и захоронены с воинскими почестями.

«Наш святой долг – вернуть домой всех погибших солдат и сохранить память о подвигах героев для будущих поколений. Благодарю за вашу работу», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.